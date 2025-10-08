V delovni nesreči umrl 72-letni moški iz Nove Gorice

Včeraj zvečer je po nesreči med gradbenimi oziroma rekonstrukcijskimi deli v umrl 72-letnik iz Nove Gorice. Kot so sporočili s Policijske upave Nova Gorica, se je nesreča zgodila okoli 17. ure, ko se je prelomila deska na gradbenem odru, zaradi česar je moški padel z višine približno dveh metrov na betonska tla.

Njegov padec je slišal drugi moški v bližini in o tem obvestil pristojne. Na kraj so bili napoteni reševalci iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so poškodovanega oskrbeli in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policija je bila po nekaj urah obveščena, da je kljub zdravniški oskrbi podlegel telesnim poškodbam.

O tragični nesreči s smrtnim izidom so obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzroka smrti pokojnega. Policija bo o vseh ugotovitvah seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.