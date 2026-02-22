Delovna smrtna nesreča: pri sestopu na gradbeni oder se mu je zlomila prečka

V soboto nekaj po poldnevu se je v Štepanjskem naselju v Ljubljani zgodila huda delovna nesreča. Moški je opravljal delo na strehi ene tamkajšnjih večstanovanjskih stavb, pri sestopu na gradbeni oder pa se je zlomila prečka, zaradi česar je z višine padel na tla in zaradi hudih poškodb na kraju dogodka izgubil življenje.

Policisti so že opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Hude telesne poškodbe na Bežigradu

Le malo po nesreči v Štepanjskem naselju, okoli 13. ure, pa je bila policija obveščena o podobni delovni nesreči na območju Bežigrada. Po do zdaj zbranih podatkih je moški pri izvajanju del prav tako padel z gradbenega odra in se hudo telesno poškodoval. V tem primeru naj njegovo življenje ne bi bilo ogroženo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave

Policisti so že opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o čemer bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.