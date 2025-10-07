  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    Ogleda kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Fotografija je simbolična. FOTO: Roman Šipič
    Galerija
    Ogleda kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Fotografija je simbolična. FOTO: Roman Šipič
    Iz. R.
    7. 10. 2025 | 13:08
    7. 10. 2025 | 13:11
    1:57
    A+A-

    Iz Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili včeraj ob 16.15 obveščeni o tragični delovni nesreči v Šempetru pri Gorici, kjer je med izvajanjem obrtniških del v poslovni stavbi življenje izgubil 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije.

    Po prvih zbranih podatkih so delavci ene izmed gospodarskih družb iz osrednje Slovenije izvajali obrtniška dela v poslovni stavbi gospodarske družbe. 

    Za potrebe izvedbe del so ob fasadi postavili gradbeni oder višine osmih metrov. Okoli 15.30 je 53-letnik padel z gradbenega odra na brežino ob kletni etaži objekta, kjer je negiben obležal.

    Takoj po padcu so mu na pomoč priskočili sodelavci, ki so poklicali reševalce. Na kraj dogodka je bila napotena ekipa Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki ga je na kraju oživljala, vendar poškodovancu ni bilo več pomoči. 

    Vzrok padca še ni znan

    O tragični nesreči s smrtnim izidom so bili obveščeni tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter okrožna državna tožilka. 

    Ogleda kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. 

    Dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti. 

    Novogoriški kriminalisti nadaljujejo preiskavo okoliščin tragičnega dogodka z namenom, da bi ugotovili vzrok padca z gradbenega odra. 

    delovna nesrečaPU Nova Goricasmrt delavca

