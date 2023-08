V dežju in ob vetru s Krnskih jezer reševali otroka

S Policijske uprave Nova Gorica so poročali o dveh nesrečah, v katerih sta bila udeležena mladoletnica in otrok. »V sredo ob 14.29 smo bili obveščeni, da se je pri slapu Kozjak v občini Kobarid poškodovala mlajša pohodnica. Ugotovljeno je bilo, da je bila mladoletna oseba, državljanka Nemčije, skupaj s sorodniki pri strugi potoka Kozjak, in sicer pod prvim slapom.

Med hojo ji je tik ob strugi potoka Kozjak spodrsnilo na spolzkem kamenju in je z glavo udarila ob tla. Po padcu se je želela usesti na večji kamen, vendar ji je kmalu zatem postalo slabo in zaradi omotice je ponovno padla ter utrpela udarec v glavo,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik.

Kasneje so poškodovanko na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, na kraju je posredovalo tudi osem gorskih reševalcev GRS Tolmin, ki so jo z nosili prenesli do reševalnega vozila. Reševalci so jo nato odpeljali na nadaljnji pregled v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Reševanje otroka z bolečinami

Danes opoldne pa je letalska policijska enota z dežurno GRZS ekipo za helikoptersko reševanje v gorah in gorskimi reševalci na tleh v slabih vremenskih razmerah izvedla reševanje otroka z bolečinami na območju Krnskih jezer. »Otrok je bil v spremstvu enega od staršev, okoliščine pa kažejo na zdravstvene težave in objektivne okoliščine nastanka dogodka. Gorski reševalci na tleh so pripravili teren za prihod helikopterja, potem sta bila otrok in starš z jeklenico dvignjena v helikopter. Opravljen je bil še prevoz v zdravstveno ustanovo,« je pojasnil Božnik.

Na območju reševanja je bila danes nizka oblačnost, pihal je veter in padal dež, vse te okoliščine pa zvišujejo stopnjo tveganja za pohodnike in težavnost reševanj. »Kljub zahtevnim razmeram je bilo zaradi vloženega truda tako reševalcev kot posadke helikopterja reševanje uspešno zaključeno. Vremenske razmere v gorah so slabe, enako slaba pa je tudi vremenska napoved. Pozivamo k previdnosti in odgovornosti,« je dodal.