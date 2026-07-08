V Domžalah mladoletnik z mopedom trčil v policista motorista

Včeraj okoli 20. ure so bili domžalski policisti obveščeni o objestni vožnji mladostnikov z mopedi in motornimi kolesi na območju Domžal. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj z namenom izvedbe nadzora nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov. Policisti so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri vozniki niso ustavili na znake policistov in so peljali naprej.

Med ustavljanjem mopedistov se je zgodila prometna nesreča. Mladoletni voznik mopeda je med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeno motorno kolo policije. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je manjša gmotna škoda.

Policisti PU Ljubljana bodo nadaljevali nadzor nad objestnimi mopedisti. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik

V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik vozil neregistriran moped in da zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi ugotovljenih kršitev mu je bilo motorno kolo zaseženo, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec in sedel na že zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj neugotovljen način spravil v pogon in se z njim odpeljal. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in vse okoliščine dogodka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Incident v Trbovljah

Podoben primer so včeraj obravnavali tudi policisti Policijske postaje Trbovlje. Nekaj pred polnočjo so opazili voznika mopeda in njegovega sopotnika, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad. Policisti so zaradi ugotovljene kršitve zapeljali za njima ter voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki začeli ustavljati, a ta njihovih znakov ni upošteval in je vožnjo nadaljeval.

Ko je voznik vendarle začel ustavljati, je policist zaradi izvedbe postopka prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku pa so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Poziv staršem

Policisti ob tem ponovno opozarjajo, da so tovrstna ravnanja izjemno nevarna. Beg pred policisti, vožnja brez vozniškega dovoljenja, vožnja neregistriranih oziroma tehnično neustreznih vozil ter neupoštevanje zakonitih odredb policistov lahko v vsakem trenutku privedejo do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami, je zapisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

Starše in skrbnike pozivajo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci, ali izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo z njimi. Z otroki naj se odkrito pogovarjajo o odgovornosti in nevarnostih v prometu. Mladoletnikom naj ne omogočajo uporabe vozil, za katera nimajo ustreznega vozniškega dovoljenja, pazijo pa naj tudi na predelana ali neregistrirana vozila. Takšna ravnanja ne ogrožajo le mladih voznikov, temveč tudi njihove sopotnike, policiste in vse druge udeležence v prometu.

Policija pri pregledovanju domnevno predelanih mopedov uporablja tudi mobilne merilnike hitrosti. Fotografija je simbolična. FOTO: PU Celje

Nadzor bodo nadaljevali tudi v prihodnje. »Naš cilj ni kaznovanje, temveč preprečevanje prometnih nesreč ter zaščita življenj in zdravja vseh udeležencev v cestnem prometu. Zato voznike pozivamo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in hitrost prilagodijo svojim sposobnostim ter razmeram na cesti. Ena nepremišljena odločitev lahko vsej družini za vedno spremeni življenje,« je opozorila Škoporčeva.

Statistika opozarja

Podatki kažejo, da vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa.

V letu 2025 so policisti PU Ljubljana obravnavali 464 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. V njih je umrlo deset ljudi, 73 jih je bilo hudo poškodovanih, 276 jih je utrpelo lažje poškodbe, 105 udeležencev pa ni bilo poškodovanih. Največ prometnih nesreč je bilo z vozniki motornih koles (215), sledili so vozniki lahkih motornih vozil – električnih skirojev (127), vozniki mopedov do 25 km/h (68) in vozniki mopedov (54).

V prvem polletju 2026 je policija obravnavala že 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. V njih sta umrli dve osebi, 24 jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 96 lažje. Posebej izstopajo vozniki mopedov in lahkih motornih vozil (električnih skirojev), saj gre pogosto za mlajše udeležence v prometu. Policisti pri nadzorih vse pogosteje ugotavljajo vožnjo brez zaščitne čelade, vožnjo brez ustreznega vozniškega dovoljenja, uporabo neregistriranih ali predelanih vozil, neupoštevanje zakonitih odredb policistov ter nevarno in objestno vožnjo. Takšna ravnanja bistveno povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.