V Dublinu na ulici zabodeni tudi trije otroci

V središču Irske prestolnice Dublin, v bližini šole, je danes prišlo do napada. Z nožem je bilo poškodovanih pet ljudi, med njimi trije otroci. Prvi podatki kažejo, da je verjetno moški z nožem napadel več oseb, poročajo irski mediji.

Osumljenca je policija pridržala in je po prvih podatkih poškodovan. Trije otroci so bili z domnevnimi vbodnimi ranami odpeljani v bolnišnico. Odrasla ženska in otrok sta bila huje poškodovana.

Policija motiv za napad še ugotavlja, zaenkrat ne domneva, da bi šlo za teroristični motiv.