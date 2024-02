V dunajskem bordelu odkrili tri ubite ženske

V enem od bordelov na Dunaju je policija v petek odkrila tri ubite ženske in pridržala 27-letnega osumljenca, ki so ga v petek zvečer našli v bližnjem parku, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal tiskovni predstavnik policije Philipp Hasslinger.

Storilec naj bi ženske napadel z nožem, pri čemer pa je tudi sam utrpel lažje poškodbe.

Reševalce so sicer poklicali na pomoč v bordel, a ženskam niso več mogli pomagati.

Glede na prve ugotovitve so bile ubite ženske edine zaposlene, ki so bile v času incidenta v bordelu. Na pomoč so poklicali mimoidoči, ko so pred lokalom videli kri.