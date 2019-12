V dveh nesrečah poškodovani peški

Kranj – Vozniki, pazite na pešce. Pešci, bodite pozorni. Gorenjski policisti so imeli včeraj opraviti z dvema prometnima nesrečama, ki sta se slabo končali za peški, saj sta bili v trčenjih poškodovani.



Kot je sporočil Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj, sta se obe prometni nesreči s poškodbami zgodili okoli 14. ure. »V Kranju je voznica na prehodu za pešce trčila v peško, v Cerkljah na Gorenjskem pa so drugo peško zbili na parkirišču,« je povedal Kos.



»Pozivamo k previdnosti v prometu in ponovno opozarjamo, da pešci pri prečkanju ceste nimajo absolutne prednosti. Preden stopijo na vozišče, so se dolžni prepričati, ali lahko gredo varno čez cesto. Če vozilo pred prehodom ne zmanjšuje hitrosti, je možno, da je voznik pešca spregledal,« je še povedal Kos in dodal, da pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozilo vsako sekundo prevozi dolžino 14 metrov, kar ob poznih reakcijah zmanjšuje možnosti za pravočasno ustavitev. Previdnost seveda velja tudi na parkiriščih.