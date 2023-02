V dvojčico je z nožem zabadala kot mitraljez

V nadaljevanju preberite:

Mariborčanka Mediha Hromadžić bo za zapahi, kot je sklenilo sodišče, morala prestati 20 let. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo zahtevo obrambe za varstvo zakonitosti, tako da je pravnomočna sodba obstala.

Obdolžena se je nad sestro in mater spravila 8. marca 2018 v stanovanju bloka v Ulici bratov Greifov v Mariboru. Mati je poskušala preprečiti obračunavanje med dvojčicama, a bi še sama skoraj umrla. Umirajoči Mersihi Hromadžić in njeni hudo ranjeni materi je uspelo zbežati do sosedovih vrat. »Vrata so bila odprta. Pristopil sem in videl, da se mati in hči prerivata v kuhinji. Stene so bile krvave, mater mi je uspelo priklicati ven. Tudi ona je bila ranjena. Zgrudila se je,« se je na sodišču spominjal sosed.