V eksploziji huje poškodovan mladoletnik

V soboto nekaj po 15. uri se je zgodila eksplozija v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Mladoletnika so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kriminalisti so opravili ogled, zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in druge okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojne službe.