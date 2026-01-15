V eksploziji na Viču poškodovan moški

Na Viču v Ljubljani se je danes dopoldne v enem izmed podjetij pri delu lažje poškodoval moški, ki je upravljal delovni stroj. Z njim je po doslej znanih podatkih predrl jeklenko z vnetljivo snovjo, kar je povzročilo eksplozijo, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 10.30. Opravili so ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče pri delu in sumu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili pristojno državno tožilstvo.

Po poročanju portala N1 je eksplozija nastala v ljubljanski poslovni enoti podjetja za predelavo odpadkov Surovina, zaradi česar je na Cesto dveh cesarjev prispelo tudi več gasilskih vozil. Na delovnem stroju in stavbi so popokala stekla, ni pa nič zagorelo, portal navaja pojasnila tamkajšnjega delovodje.