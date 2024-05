V eksploziji plina poškodovana ženska

Ob 12.16 uri danes je bil mariborski operativno komunikacijski center obveščen o eksploziji v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Rače. Izkazalo se je, da je 78-letna ženska v stanovanjski hiši menjavala plinsko jeklenko, pri čemer je prišlo do uhajanja plina in posledično do eksplozije, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Ženska je v eksploziji utrpela poškodbe, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Maribor, kjer so jo zdravniško oskrbeli. Ni v smrtni nevarnosti.

Tujo krivdo so po ogledu kraja nesreče izključili. O dogodku bodo obveščali mariborsko okrožno državno tožilstvo.