V enem dopoldnevu helikopter v gorah posredoval kar štirikrat

Posadka policijskega helikopterja je bila z ekipo za reševanje v gorah danes dopoldan aktivirana kar štirikrat, je sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.Serija intervencij se je ob 8. uri začela z reševanjem na Planiki pod Triglavom zaradi bolezenskega stanja pri planinki. Istočasno sta sledili reševanji na pobočju Kuric, kjer je omagal planinec, in na Komni, kjer si je planinka poškodovala nogo. Vsi trije so bili prepeljani v bolnišnico Jesenice.Četrto reševanje je sledilo na območju Planjave v Kamniško–Savinjskih Alpah, ko je planinec pri sestopu zašel s poti in obtičal na neprehodnem in nevarnem terenu. S pomočjo vitla je reševalec letalec planinca nepoškodovanega spravil v helikopter in ga odpeljal v dolino.Kos je poudaril, da se nesreče redko zgodijo same od sebe in da je pogosto razlog človeški faktor.»Zato znova opozarjamo na previdnost v gorah. Pohodniki upoštevajte vremensko napoved, turo prilagodite sebi, uporabljajte ustrezno opremo, hodite po označenih poteh, pazite na padajoče kamenje in odlome skal, na vrhu pa se spomnite, da je potrebno še varno sestopiti. Ta osnovna pravila vas v veliki meri varujejo pred nesrečo,« je opomnil.