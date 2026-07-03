V enem tednu sta goreli dve njivi

Pobuda, da romsko naselje Kerinov Grm razglasijo za varnostno tvegano območje.

Bil je najbolj peklensko vroč dan tega tedna, ponedeljek popoldne, ko je pri romskem naselju Kerinov Grm gorelo polje pšenice, že drugo polje v tednu dni. Jože Kuntarič je razočaran nad početjem Romov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda»Jezen in razočaran sem. Vse leto se trudimo, vlagamo, delamo, ko pa bi morali pospraviti pridelek, nekdo pride in vse zažge. In to iz čiste objestnosti!« je dejal Jože Kuntarič iz naselja Kalce - Naklo. A zadnja leta se morajo tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, v tem delu naše dežele ubadati še z vse pogostejšimi tatvinami in namernim uničevanjem pridelka. Na kmetiji Kuntaričevih je to že tretji požig v nekaj letih. Prvič je njiva v bližini romskega naselja Kerinov Grm gorela leta 2019, takrat je šlo v nič hektar žita. Leta 2022 je zgorela šest hektarov velika ...