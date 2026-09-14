V eni od jam na Dolenjskem našli človeške kosti

S Policijske uprave Novo mesto (PU) so sporočili, da so bili črnomeljski policisti v soboto ob 10.46 obveščeni o najdbi človeških kosti v eni od jam. Člani jamarskega društva so na Bistrici pri Črnomlju izvajali čistilno akcijo. V breznu so našli ostanke človeškega okostja, in sicer tri človeške lobanje manjše velikosti in stegnenico. Poleg so našli tudi tri vojaške čelade.

Najdene kosti so zavarovali in jih bodo prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, samo brezno pa so zapečatili zaradi nadaljnje preiskave. O zadevi so obvestili vse pristojne organe.

Na podlagi prvih podatkov gre za najdbo okostja, ki naj bi izviralo iz časa 2. svetovne vojne ali časa po njenem zaključku. Po podatkih jamarskega društva so zadnje čiščenje brezna izvedli leta 1962, ko so pregledovali jamo.

Navedenih ostankov okostja takrat niso našli, saj se je sedaj čiščenje izvajalo bolj v globino.