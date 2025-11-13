V Epsteinovih dokumentih tudi nekdanji avstrijski kancler Kurz

V nedavno objavljenih dokumentih, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, je omenjen tudi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Po današnjem poročanju časnika Standard naj bi se njegovo ime pojavilo v dopisovanju med Epsteinom in Stevom Bannonom, nekdanjim svetovalcem predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Epstein naj bi leta 2018 Bannonu napisal: »Kurz se želi srečati s tabo.« Bannon naj bi nato odgovoril, da se tudi on želi sestati s Kurzem. Tiskovni predstavnik nekdanjega avstrijskega kanclerja pa je v odzivu sporočil, da Kurz ne pozna ne Epsteina ne Bannona, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s Trumpom, ki medtem zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.

Trump ni bil obtožen kršitev zakonodaje v zvezi z zadevo Epstein. Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj pa objavi nasprotuje.

Vložil je tudi odškodninsko tožbo proti časniku Wall Street Journal zaradi poročanja o čestitki, ki jo je pred leti poslal Epsteinu za rojstni dan. Demokratski člani odbora za nadzor in vladne reforme v predstavniškem domu ameriškega kongresa pa so v sredo objavili več tisoč dokumentov, ki so razkrili Epsteinovo zasebno dopisovanje. Iz dokumentov je med drugim razvidno, da je Epstein trdil, da je Trump vedel za zlorabe deklet.