V fizičnem obračunu v Umagu ranjeni štirje slovenski turisti

V gostinskem objektu na območju hrvaškega Umaga so bili ponoči v fizičnem obračunu ranjeni štirje slovenski turisti. Kot je danes sporočila istrska policijska uprava, so identificirali dve osebi, ki naj bi bili povezani z incidentom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Policija je bila okoli 1.30 od službe nujne medicinske pomoči obveščena o ranjenem moškem v gostinskem objektu na območju Umaga. Šlo je za 32-letnega državljana Slovenije, ki je bil lažje poškodovan. Še trije slovenski državljani so bili ranjeni, a so zavrnili zdravniško pomoč, poroča Hina.

»V teku je kriminalistična preiskava, s katero se bo ugotovilo, ali so v konfliktu sodelovale še druge osebe, in ugotovilo vse okoliščine dogodka,« so sporočili iz istrske policijske uprave. Po ugotovitvi vseh okoliščin nezakonitega ravnanja bo policija zoper storilce sprejela ustrezne ukrepe, so še dodali.

Gre že za tretji incident

Gre za že tretji tovrstni incident. Trije hrvaški varnostniki so ta mesec na plaži pred hotelom Kempinski v Savudriji fizično napadli dva mlada slovenska turista — 28-letnika in 25-letnico. Ovadeni so bili zaradi nasilnega vedenja, eden zaradi poškodovanja tuje lastnine, drugi pa za poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Ugotovljeno je bilo tudi, da dva med njimi nista imela veljavne licence.

Po mnenju hrvaškega združenja varnostnikov naj bi sicer slovenski turisti najprej napadli varnostnike, varnostniki pa so se šele nato branili. Hotel Kempinski je varnostnike suspendiral do zaključka preiskave.

Še pred tem pa je močno odmeval pretep v Poreču. V noči iz 25. na 26. julij je bil pred nočnim klubom Saints & Sinners v Poreču brutalno pretepen 19-letni Slovenec, domnevno s strani petih varnostnikov lokala. Zoper storilce je bilo podanih več kazenskih ovadb.