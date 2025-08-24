  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    V fizičnem obračunu v Umagu ranjeni štirje slovenski turisti

    32-letni državljan Slovenije je bil lažje poškodovan. Še trije slovenski državljani so bili ranjeni.
    V teku je preiskava. FOTO: Igor Soban/pixsell Pixsell
    V teku je preiskava. FOTO: Igor Soban/pixsell Pixsell
    STA
    24. 8. 2025 | 14:01
    24. 8. 2025 | 14:25
    2:28
    V gostinskem objektu na območju hrvaškega Umaga so bili ponoči v fizičnem obračunu ranjeni štirje slovenski turisti. Kot je danes sporočila istrska policijska uprava, so identificirali dve osebi, ki naj bi bili povezani z incidentom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

    Policija je bila okoli 1.30 od službe nujne medicinske pomoči obveščena o ranjenem moškem v gostinskem objektu na območju Umaga. Šlo je za 32-letnega državljana Slovenije, ki je bil lažje poškodovan. Še trije slovenski državljani so bili ranjeni, a so zavrnili zdravniško pomoč, poroča Hina.

    »V teku je kriminalistična preiskava, s katero se bo ugotovilo, ali so v konfliktu sodelovale še druge osebe, in ugotovilo vse okoliščine dogodka,« so sporočili iz istrske policijske uprave. Po ugotovitvi vseh okoliščin nezakonitega ravnanja bo policija zoper storilce sprejela ustrezne ukrepe, so še dodali.

    Gre že za tretji incident

    Gre za že tretji tovrstni incident. Trije hrvaški varnostniki so ta mesec na plaži pred hotelom Kempinski v Savudriji fizično napadli dva mlada slovenska turista — 28-letnika in 25-letnico. Ovadeni so bili zaradi nasilnega vedenja, eden zaradi poškodovanja tuje lastnine, drugi pa za poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Ugotovljeno je bilo tudi, da dva med njimi nista imela veljavne licence. 

    Po mnenju hrvaškega združenja varnostnikov naj bi sicer slovenski turisti najprej napadli varnostnike, varnostniki pa so se šele nato branili. Hotel Kempinski je varnostnike suspendiral do zaključka preiskave.

    Še pred tem pa je močno odmeval pretep v Poreču. V noči iz 25. na 26. julij je bil pred nočnim klubom Saints & Sinners v Poreču brutalno pretepen 19-letni Slovenec, domnevno s strani petih varnostnikov lokala. Zoper storilce je bilo podanih več kazenskih ovadb.

    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Danci so ji odvzeli novorojenčka, ker ni opravila testa kompetentnosti

    Občina ji je dejala, da ni »dovolj grenlandska«, da bi zanjo veljala nova prepoved testov – čeprav se je rodila na Grenlandiji grenlandskima staršema.
    24. 8. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Na ministrstvu ni pripravljenosti na spremembe: otroke učijo zastarelih veščin

    Kako bomo brez podajanja vsebin o umetni inteligenci, kibernetski varnosti, kritični presoji medijskih vsebin izobraževali prihodnje strokovnjake?
    Nejc Gole 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Italija

    Trend: moški v spletnih skupinah širijo intimne fotografije žensk brez soglasja

    Kanal na Telegramu »Mask Park Treehole Forum«, kjer so krožili intimni posnetki žensk, tudi mladoletnic, je sicer razpadel, a kaj hitro lahko vznikne drugod.
    24. 8. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Tekmovanje velesil

    Naraščajoča vojaška grožnja na Arktiki

    Odkar je Trump letos predlagal, da bi Amerika od Danske prevzela nadzor nad Grenlandijo, se je zanimanje za Svalbard še povečalo.
    The Economist 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
