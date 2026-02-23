V Gibanju Svoboda opisali podrobnosti napada na spletne profile

V Gibanju Svoboda so pojasnili, kakšen je bil kibernetski napad na profila Gibanja Svoboda in vodje stranke Roberta Goloba, ki se je zgodil v petek zgodaj popoldne.

»V eni uri smo prejeli več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev iz profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe,« so opisali napad. Pojasnili so, da množično dodajanje lažnih sledilcev iz tujine Instagram klasificira kot neavtentično koordinirano delovanje. »Ker Meta takšno umetno povečevanje sledilcev strogo kaznuje, smo bili prisiljeni naša profila začasno zakleniti, da smo s tem prekinili tok novih sledilcev,« so zapisali.

Naval novih sledilcev so primerjali s koordiniranimi digitalnimi operacijami med predsedniškimi volitvami v Romuniji in ob študentskih protestih v Srbiji. »Gre za metodo, pri kateri se z organiziranim poplavljanjem profilov z lažnimi sledilci ali usklajenimi aktivnostmi na družbenih omrežjih skuša posameznika ali organizacijo digitalno ohromiti in dolgoročno omejiti njihov doseg ter verodostojnost,« so opisali.

Napad je sporen še zlasti v luči prihajajočih volitev. »Takšna ravnanja niso zgolj tehnična manipulacija, temveč predstavljajo resen poseg v odprt javni prostor. Ko se z umetnimi mehanizmi skuša omejiti legitimno politično komunikacijo, gre za pritisk na svobodo izražanja in demokratični proces kot tak,« so poudarili.

V soboto zjutraj so oba profila ponovno odprli, vendar se je takoj nato naval lažnih profilov ponovil. Dogodek so prijavili pristojnim institucijam.