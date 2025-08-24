V gorah umrl 47-letni Čeh

V soboto nekaj pred 19. uro so bili policisti obveščeni, da češki pohodniki na območju gorskega pobočja Košute pogrešajo 47-letnega pohodnika, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Po podatkih policije so bili pohodniki nazadnje skupaj na gori Veliko Kladivo, nakar se je 47-letni pohodnik, malo pred njimi, odpravil proti planini Dolga njiva, kjer bi se ponovno dobili. Ker ga ob njihovem prihodu tja, tam ni bilo, so zaprosili za pomoč.

Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je poleg tržiških policistov, gorskih reševalcev GRS Tržič, sodelovala še ekipa za reševanje v gorah GRZS, v kateri je bil tudi gorski policist. Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1.900 metrov, opazila moško truplo.

Z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 47-letnega češki pohodnik zaradi hudih telesnih poškodb, na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. S helikopterjem Letalske policijske enote so ga prepeljali v dolino.