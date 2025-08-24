  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    V gorah umrl 47-letni Čeh

    Pohodnik se je z Velikega gladiva odpravil proti Dolgi njivi, vendar tja ni prispel.
    Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1.900 metrov, opazila moško truplo. FOTO: Družnik Matej/Delo
    Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1.900 metrov, opazila moško truplo. FOTO: Družnik Matej/Delo
    M. B.
    24. 8. 2025 | 16:12
    24. 8. 2025 | 16:12
    1:33
    V soboto nekaj pred 19. uro so bili policisti obveščeni, da češki pohodniki na območju gorskega pobočja Košute pogrešajo 47-letnega pohodnika, so sporočili s policijske uprave Kranj.

    Po podatkih  policije so bili pohodniki nazadnje skupaj na gori Veliko Kladivo, nakar se je 47-letni pohodnik, malo pred njimi, odpravil proti planini Dolga njiva, kjer bi se ponovno dobili. Ker ga ob njihovem prihodu tja, tam ni bilo, so zaprosili za pomoč.

    Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je poleg tržiških policistov, gorskih reševalcev GRS Tržič, sodelovala še ekipa za reševanje v gorah GRZS, v kateri je bil tudi gorski policist. Posadka helikopterja je med iskanjem na melišču grape pod vrhom gore Veliko Kladivo, na nadmorski višini nekaj nad 1.900 metrov, opazila moško truplo.

    Z ogledom kraja dogodka in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 47-letnega češki pohodnik zaradi hudih telesnih poškodb, na kraju umrl. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. S helikopterjem Letalske policijske enote so ga prepeljali v dolino. 

    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    goreKošuranesreča v gorah

    Novice  |  Črna kronika
    Potres

    V bližini Novega mesta zaznali potresni sunek

    Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici.
    24. 8. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Kajakaštvo

    Močno utrujena kolajno posvetila preminulemu očetu

    V mesecu dni bodo tekmovalci in tekmovalke opravili s ključnimi tekmami sezone. Anja Osterman srebrna na svetovnem prvenstvu.
    24. 8. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več

