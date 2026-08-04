V gorah več poškodovanih

V torek ob 9.42, je policija prejela obvestilo o gorski nesreči v dolini Zadnjice na Bovškem, kjer je med hojo po planinski poti v globel padla in se poškodovala planinka. 26-letni državljanki Slovenije je med hojo po stari vojaški mulatjeri zdrsnilo na robu poti. Izgubila je ravnotežje in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba visoka približno 30 do 40 metrov. Pri padcu se je planinka huje poškodovala.

Gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika so 26-letno poškodovanko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Nemec in Francoz z izpahom ram

Z lažjimi poškodbami jo je odnesel nemški kolesar, ki se spuščal s Kobariškega Stola. Včeraj ob 15.13 se je 29-letnik v skupini kolesarjev z gorskim kolesom vozil proti naselju naselju Stanovišče v občini Kobarid, ko je med vožnjo po kamniti poti s prednjim kolesom trčil v kamen, izgubil nadzor nad kolesom in padel čez krmilo. Pri padcu si je izpahnil ramo.

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na heliport v Tolmin. Tam so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga po oskrbi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Po zaključeni zdravniški oskrbi je bil nemški državljan odpuščen v domačo oskrbo.

Reševalci so imeli delo tudi s 47-letnim francoskim jadralnim padalcem, ki seje prav tako spuščal s Kobariškega Stola. Ob približevanju pobočju Krna mu je sunek vetra zaprl padalo, zaradi česar je izgubil vzgon in ob 15.08 zasilno pristal na pobočju Krna pri čemer si je tudi on izpahnil ramo.

Gorski reševalci GRS Tolmin so ga oskrbeli in mu pomagali pri sestopu. Nato so ga prepeljali v Tolmin, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.