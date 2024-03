V gorečem avtomobilu umrl voznik

Nekaj pred 13. uro se je na cesti Črenšovci–Hotiza zgodila prometna nesreča med voznikom osebnega avtomobila in tovornim vozilom, so sporočili s PU Murska Sobota. »Zaradi gorečega vozila je voznik osebnega avtomobila podlegel poškodbam,« so zapisali v sporočilu za javnost, da je cesta na tej relaciji zaprta, zato je urejen obvoz.

Več informacij bodo posredovali po končanem ogledu kraja prometne nesreče