V gozdu na območju Škofje Loke nasilna smrt moškega

Gorenjski policisti so bili danes okoli 15.20 obveščeni o streljanju na območju Policijske postaje Škofja Loka. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, vodniki službenih psov, helikopter slovenske policije in druge reševalne enote, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bil v gozdu najden moški, ki je umrl nasilne smrti. V zvezi s tem dejanjem so policisti eni osebi odvzeli prostost.

Na kraju potekajo aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja in druge preiskovalne aktivnosti. Na lokacijo se odpravljata tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Policija bo več podatkov posredovala v prihodnjih dnevih. O vsem bo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.