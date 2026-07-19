V hotelskem bazenu utonila štiriletna deklica

V bazenu hotela v okolici Ravenne v Italiji je med koncem tedna utonila štiriletna deklica iz Avstrije. Dogodek v državi odpira vprašanje varnosti na kopališčih, saj so oblasti od leta 2022 v italijanskih bazenih naštele že več kot 75 smrtnih primerov zaradi utopitve, poroča Ansa.

Preiskovalci navajajo, da se je nesreča zgodila v soboto popoldne. Deklica se je pred tem z očetom nahajala med igralnico in bazenom. Ko je oče odšel v hotelsko sobo, je otrok padel v vodo. Kljub posredovanju reševalcev in prevozu v bolnišnico je deklica dve uri kasneje umrla. Policija trenutno ugotavlja natančne okoliščine dogodka, predvsem prisotnost in odziv staršev ter dežurnega reševalca iz vode.

To je v kratkem času že drugi tovrstni primer v Italiji. Pred nekaj dnevi je v bolnišnici v Genovi umrla 11-letna deklica, potem ko jo je med plavanjem pod vodo zadržala sesalna črpalka bazena, ki ji je posesala lase. Policija v tem primeru preučuje odgovornost upravljavcev kopališča, saj ti na območju niso postavili oznak o obveznem spremstvu odraslih za otroke, mlajše od 12 let. Starši preminule deklice so po njeni smrti privolili v darovanje organov.

Razprava o spremembi zakonodaje

Zaradi visokega števila utopitev v zadnjih letih je italijanska vlada napovedala, da bo pospešila postopke za sprejetje novega zakonskega predloga, ki uvaja strožje varnostne ukrepe na javnih in zasebnih kopališčih.

Italijanski minister je ob tem opozoril, da so nekatere gospodarske interesne skupine z nasprotovanjem predolgo zadrževale zakonski predlog v parlamentarni obravnavi. Te skupine so poskušale doseči, da bi določene kategorije bazenov izvzeli iz novih pravil. Minister je poudaril, da izjeme niso možne, saj statistika kaže, da se v zasebnih bazenih zgodi več utopitev kot na javnih kopališčih. Napovedal je, da bo pristojna komisija zakon potrdila do konca meseca.