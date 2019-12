V hudi prometni nesreči ena oseba umrla

V Mariboru se je sinoči okoli 23. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, še tri pa so bile poškodovane. V nesreči, ki se je zgodila v križišču hitre ceste H2 in Ptujske ceste sta bili udeleženi dve vozili, so sporočili s Policijske uprave Maribor.



Mariborski prometni policisti so opravili ogled kraja nesreče, da bi ugotovili njen vzrok in druge okoliščine. Cesta je bila v času ogleda kraja nesreče zaprta. Več podrobnosti o nesreči bodo mariborski policisti posredovali danes.