V hudi prometni nesreči pri Slunju v osrednjem delu Hrvaške so davi umrli trije ljudje, še dva pa sta bila poškodovana. V nesreči so bila udeležena štiri vozila, je sporočila karlovška policija.

Nesreča se je zgodila okoli 6. ure na državni cesti v kraju Blagaj nedaleč od Slunja. Po prvih podatkih policije so bili v njej udeleženi dva tovornjaka in dva osebna avtomobila. Dve osebi sta zaradi poškodb poiskali zdravniško pomoč. Vzrok nesreče za zdaj ni znan, ogled kraja pa še poteka.