V hudi prometni nesreči pri Litiji umrla 49-letna sopotnica

Včeraj ob sedmih zvečer se je na glavni cesti od Litije do Ljubljane zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla 49-letna sopotnica v osebnem avtomobilu. Tega je vozil prav tako 49-letnik, državljan Venezuele.

Po do zdaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v nasproti vozeče vozilo, pri čemer je avto povzročitelja obrnilo preko njegove osi in je trčilo še v tovorno vozilo.

V nesreči se je ena oseba lažje telesno poškodovala, sopotnica v povzročiteljevem vozilu, 49-letna državljanka Venezuele, pa se je v nesreči tako hudo poškodovala, da je zaradi posledic poškodb na kraju umrla, so navedli na ljubljanski policijski upravi.

Po njihovih navedbah je bil vsem trem voznikom na kraju odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki pri nobenem ni pokazal alkohola v izdihanem zraku. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka, nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 132 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, pet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi.