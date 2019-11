V hudi prometni nesreči pri Vrhniki umrli dve osebi

FOTO: Promet.si

Okoli pol druge ure zjutraj se je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.Po doslej zbranih podatkih je voznika, ki je vozil v smeri iz Ljubljane proti Vrhniki, potem ko je prehitel tovorno vozilo, pri menjavi pasov zaneslo in je trčil v ograjo. V prometni nesreči je potnik v vozilu na kraju trčenja umrl. Dva potnika so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je eden zaradi poškodb po nesreči umrl.Avtocesta v smeri proti Kopru, ki je bila zaradi nesreče več ur zaprta, je zdaj spet odprta, vendar je promet od južne ljubljanske obvoznice proti Brezovici zgoščen. Nastajajo daljši zastoji.Kot je navedeno na spletnih straneh centra za obveščanje, so posredovali ljubljanski in vrhniški gasilci ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih.Policija je na kraju odvzela prostost 42-letnemu vozniku, državljanu Bosne in Hercegovine, zbiranje obvestil in ogled kraja glede vzroka in suma storitve kaznivega dejanja pa še potekata.