V hudi prometni nesreči udeleženih več vozil, življenje 60-letnika je ogroženo

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da se je v sredo zvečer okrog 20. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Nesreča se je zgodila na Levičnikovi cesti v Novem mestu.

Novomeški policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 60-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Žabje vasi proti Ločni ter začel prehitevati osebni avtomobil, ki ga je pred njim vozil 21-letni voznik. 60-letnik je zaradi nepravilnega prehitevanja čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 25-letni voznik.

Po trčenju je vozilo 60-letnika odbilo še v avtomobil 21-letnika, v avtomobil 25-letnika pa je trčil 48-letni voznik, ki je vozil za njim. Hudo poškodovanega povzročitelja nesreče in prav tako hudo poškodovanega 25-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, zaradi poškodb je življenje 60-letnika ogroženo.

Oskrbeli so tudi dva potnika iz vozila povzročitelja in 21-letnega voznika. Vsi so bili lažje poškodovani. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.