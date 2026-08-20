V hudi prometni nesreči umrl 59-letni motorist

Na Štajerski cesti v Ljubljani se je danes okoli ene ure zjutraj zgodila smrtna prometna nesreča, v kateri je umrl 59-letni voznik motornega kolesa, so sporočili z generalne policijske uprave.

Vozil naj bi iz smeri Črnuč proti Domžalam. Med vožnjo je iz neznanega vzroka zapeljal v levo in trčil v betonski robnik, padel z motornega kolesa na kovinsko ograjo in nato priletel v drog javne razsvetljave, kjer je obležal. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Ljubljanski policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 140 prometnih nesreč, v katerih je en človek umrl, 21 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 59 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj.