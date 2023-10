V hudi prometni nesreči umrl 83-letni voznik

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica poročajo o prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila v ponedeljek popoldne v Spodnji Kanomlji (občina Idrija). Voznik je podlegel telesnim poškodbam.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 15.35. Ugotovili so, da je 83-letni voznik osebnega avtomobila okrog 11. ure dopoldne vozil po lokalni cesti iz smeri naselja Idrijske Krnice proti Spodnji Kanomlji. Ko je pripeljal po klancu navzdol v levi nepregledni ovinek, na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov ni vozil po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi lahko vozil varno in neovirano.

Z vozilom je zapeljal desno z vozišča na neutrjeno travnato bankino in po nekaj metrih s prednjim delom avtomobila oplazil drevo blizu vozišča, nato pa se je vozilo začelo prevračati po brežini pod cesto in po dobrih trinajstih metrih obstalo, z zadnjim delom naslonjeno na manjše drevo. Voznik osebnega vozila je bil tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.

Letošnja peta žrtev na Severnem Primorskem

Osebno vozilo je nekaj ur kasneje oziroma ob 15.30 pod cesto opazila mimoidoča občanka in o tem nemudoma obvestila pristojne reševalne službe. O tragičnem dogodku je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Pomoč policistom PP Idrija in Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju nudili prostovoljni gasilci ter reševalci NMP ZD Idrija. Zdravnica ZD Idrija je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policija bo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč letos umrlo pet oseb.