V hudi prometni nesreči umrl 86-letni Hrvat, ki je vozil v napačno smer

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da se je zgodaj zjutraj pri Šentilju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Policisti so bili ob 2.30 obveščeni, da voznik vozi v napačno smer.

Voznik nemških registrskih označb, 86-letni hrvaški državljan, je vozil po avtocesti A1 iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju in trčil v osebni avtomobil voznika z območja Policijske uprave Maribor. Ta je pravilno pripeljal iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega čelnega trčenja je tuji državljan na kraju umrl, drugi udeleženec pa se je v prometni nesreči lažje telesno poškodoval.

Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju mariborske policijske uprave, v katerih je umrlo sedem udeležencev prometnih nesreč. V istem obdobju lanskega leta so se na območju Policijske uprave (PU) Maribor zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije udeleženci.

Pri PU Maribor so v sporočilu za javnost zapisali, da so poletni meseci z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni, zato vse udeležence v prometu pozivajo k varni in previdni vožnji, voznike pa opozarjajo, da so posebej pozorni na ranljive udeležence v prometu.

»Večja gostota prometa in raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastojev se na cestah v večjem številu pojavijo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter navade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo še na ranljivejše udeležence v cestnem prometu, pešce, kolesarje, mopediste, motoriste, voznike e-skirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni,« so sporočili.

Policist. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

Preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirojev

Voznike pozivajo, da hitrost svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim ter stanju cest in trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji naj poskušajo predvideti dogajanje na cesti in ravnanje drugih, da se lahko nanje pravočasno pripravijo. Policisti poudarjajo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili: »Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilu odložimo na čas, ko bomo vozilo ustavili.«

Policisti med poletjem še dodatno okrepijo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirojev in mopedov, dodatne ukrepe, s katerimi želijo zagotoviti varnost cestnega prometa, pa bodo izvedli tudi v prihajajočih poletnih mesecih.