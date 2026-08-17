V hudi prometni nesreči umrl kolesar

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da se je v nedeljo zvečer nekaj pred 21. uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl kolesar.

Nesreča se je zgodila na območju Bohinjske Bistrice. 75-letni voznik avtomobila je vozil iz smeri Bohinjskega jezera proti Bohinjski Bistrici in v levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Voznik in kolesar sta trčila, slednji je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju dogodka umrl.

Temeljne postopke oživljanja so na mestu nesreče izvajali prvi posredovalci, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, vendar oživljanje ni bilo uspešno. Ogleda prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec.

Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci.

V nedeljo ob 12.10 se je po poročanju STA na cesti v Senovem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 29-letni voznik. V nepreglednem ovinku je zapeljal na zemeljsko brežino in s prednjim levim kolesom trčil v drevo, nato pa je vozilo obrnilo in prevrnilo na streho. Voznik je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 129 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 15 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 56 kršitev javnega reda in miru ter 48 kaznivih dejanj.