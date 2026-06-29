V hudi prometni nesreči umrla 21-letnik in 27-letnica

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla dva človeka. Nekaj pred 7. uro zjutraj se je nesreča zgodila med Kočevjem in Ribnico.

V njej sta bila udeležena 21-letni voznik osebnega vozila in 27-letna voznica osebnega vozila. Po doslej zbranih obvestilih je ženska vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju.

V nesreči sta se oba udeleženca tako hudo poškodovala, da sta zaradi posledic poškodb na kraju umrla, so še sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila na tem delu cesta zaprta do okoli pol enajste ure dopoldne. Zdaj je promet na tem odseku ceste popolnoma sproščen.