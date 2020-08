V nesreči umrl 20-letni sopotnik, 16-letnica poškodovana

V občini Ravne na Koroškem se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala eno smrtno žrtev. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je voznik v Zelen Bregu ob 03.40 zjutraj zapeljal z vozišča, avtomobil se je prevrnil na streho. V nesreči so bile udeležene tri osebe, ena je na kraju dogodka podlegla poškodbam.



S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila vozil po lokalni cesti iz smeri Raven na Koroškem poti Strojni in v ostrem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal iz ceste. Po trčenju v nabrežino se je vozilo prevrnilo na streho. 20-letni sopotnik je na kraju nesreče umrl, voznik in 16-letna sopotnica pa sta dobila lažje telesne poškodbe.



Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so na kraju oskrbeli obe poškodovani osebi, eno od njiju so prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali ter razsvetljevali kraj nesreče, so še zapisali pri URSZR.