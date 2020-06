V hudi prometni nesreči umrla motorist in kolesar

Letos do sredine junija 260 prometnih nesreč z motoristi

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je ob 18. uri med krožiščema v Kidričevem in v Lovrencu zgodila huda prometna nesreča. V njej sta bila udeležena voznik motornega kolesa in kolesar. Oba sta v trčenju umrla.s PU Maribor je sporočil, da je cesta na tem odseku trenutno zaprta. Ko bodo policisti opravili ogled kraja prometne nesreče, bo znano več podrobnosti o vzrokih za tragedijo.To ni edina nesreča s smrtnim izidom, ki se je zgodila danes. Že zjutraj smo poročali o smrti 50-letnega motorista na cesti med Zagorjem ob Savi in Kotredežem.Podatki Agencije za varnost prometa za obdobje med letoma 2015 in 2019 kažejo, da je povprečno umrlo 24 voznikov motornih koles in mopedov letno, povprečni delež umrlih motoristov pa je znašal 22 odstotkov. Največ nesreč z udeležbo motoristov in mopedistov se je zgodilo leta 2017, ko je umrlo 29 motoristov, kar je 28-odstotni delež umrlih v prometnih nesrečah, poroča STA.Letos so do sredine junija pri nas zabeležili 260 prometnih nesreč z udeležbo motoristov, v katerih je umrlo deset voznikov. Dve tretjini nesreč so povzročili motoristi sami. Vzrok za večino nesreč s smrtnim izidom sta prevelika hitrost in nepravilno prehitevanje, zato Agencija za varnost prometa poziva motoriste k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju.