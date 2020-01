V Istri izsiljevali Slovence ter nudili pomoč za legalizacijo objektov

Če menite, da ste bili žrtev storilcev, se javite puljski policiji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Policijska uprava (PU) Istarska (Pula) poziva vse, ki so jim na Hrvaškem ponudili pomoč za legalizacijo objektov na področju Kavrana ali so od njih poskušali pridobiti denar za to, da podatke čim prej sporočijo hrvaški policiji, ki zadevo intenzivno preiskuje, je danes sporočila, predstavnica za odnose z javnostmi koprske policije.Na spletni strani PU Istarska so sicer že sinoči objavili vse podatke o konkretni zadevi ter kontaktne številke. Pojasnili so, da puljska policija išče osumljence, ki so poskušali izsiliti neobstoječi dolg, nekaj denarja pa so tudi dejansko dobili. Osumljena 66-letnik in 22-letnik naj bi po doslej zbranih informacijah storila štiri kazniva dejanja izsiljevanja. Starejši moški je osumljen še enega kaznivega dejanja goljufije, pri kaznivih dejanjih pa naj bi jima pomagala 46-letnica.​Osumljenca sta se najmanj dvema slovenskim državljanoma predstavila kot uradne osebe, ki lahko pomagata pri legalizaciji objektov na območju Kavrana. Od 34-letnega slovenskega državljana so v prvih šestih mesecih leta 2018 terjali več tisoč kun, nakar so mu priskrbeli ponarejeno sodno odločbo o legalizaciji. Na koncu minulega leta pa so od drugega, 58-letnega slovenskega državljana, prav tako zahtevali več tisoč kun, da bi se slednjih lahko izognil porušenju nezakonito postavljenega objekta.»Če ste bili žrtev osebe, ki vam je pomagala pri legalizaciji objekta na območju Kavrana ali je poskušala z grožnjami s smrtjo, telesnimi poškodbami ali zasegom premoženja od vas izsiliti denar, se javite na zgornje kontakte, da bodo lahko policisti izvedli preiskavo in izvedli ustrezne ukrepe,« so še sporočili s PP Pulj.​Osumljenca sta bila 10. januarja pripeljana pred puljsko policijo ter pridržana v istrskem zaporu, proti 46-letnici pa so podali kazensko ovadbo. Ker obstoji sum, da so storilci na podoben način oškodovali več hrvaških in slovenskih državljanov, sedaj istrska policija poziva vse morebitne oškodovance, naj se javijo na Policijsko postajo (PP) Pulj, bodisi naj pokličejo na telefonsko številko +385 52 532 628 ali pišejo na elektronski naslov​V nadaljevanju na puljski policij dodajajo,​ da sta moška poleg tega osumljena, da naj bi od novembra lani do 8. januarja po telefonu grozila 68-letniku ter od njega terjala denar za neobstoječi dolg. Od žrtve sta terjala več tisoč kun ter mu grozila s fizičnim nasiljem ter odvzemom njegovega premoženja. 68-letnik je starejšemu osumljencu med bivanjem v tujini v varstvo predal psa, 66-letnik pa ga je pri tem izkoristil ter mu lagal, da je pes bolan ter potrebuje operacijo. Za operacijo je od lastnika psa terjal več tisoč kun, ki mu jih je slednji tudi nakazal, pojasnjujejo na puljski policiji.