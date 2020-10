V Ivančni Gorici pogrešajo sedemnajstletnico

Policiste Policijske postaje Grosuplje so obvestili, da svojci pogrešajo 17-letno Leo Šparovec iz Ivančne Gorice.



Visoka je okoli 170 cm, suhe postave, rjavo-roza obarvanih, do ramen dolgih las in rjavih oči. Podatki o tem, kako je oblečena, niso znani. Nazadnje so jo videli včeraj, 30. septemba, v jutranjih urah v Ivančni Gorici, ko je odšla od doma.



Policisti vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko 01/781 83 80, na interventno številko 113 ali pa na številko anonimnega telefona 080/1200.