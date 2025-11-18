V Izoli za posledicami prometne nesreče umrla peška

Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto v Izoli, je v Splošni bolnišnici Izola umrla 77-letna peška. Vanjo je trčil 34-letni kosovski državljan, zoper katerega bodo policisti podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Prometno nesrečo so policisti obravnavali v soboto popoldne, ko se 34-letni voznik osebnega vozila pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, če to lahko varno stori in je trčil v peško, ki se je v prometni nesreči huje poškodovala. Poškodovano so odpeljali v izolsko bolnišnico, od koder so jih danes obvestili, da je umrla, so zapisali na PU Koper.