V jutranjem požaru v celoti zgoreli koči na Golteh

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so bili danes, nekaj pred 7. uro zjutraj, obveščeni o požaru na Golteh, natančneje v Radegundi. Ogenj je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti, ter povzročil veliko materialno škodo.

Kot je za STA povedal vodja intervencije iz Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje Jaka Steblovnik, je pri požara sodelovalo 31 gasilcev iz društev Mozirje in Rečica ob Savinji. Gašenje posameznih žarišč še poteka.

Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je pojasnil, da je ena od pogorelih koč v lasti podjetja Golte, druga pa v zasebni. Obe stojita na območju Natura 2000 in nimata gradbenega dovoljenja. Po njegovih besedah so v sodelovanju z naravovarstveniki iskali rešitev za legalizacijo ene od koč, a je zdaj, kot je dejal, »žal vse pogorelo«.

Požar naj bi po prvih informacijah izbruhnil v zasebni koči in se nato razširil na sosednjo, v lasti podjetja Golte. Po županovih besedah je uslužbenec podjetja požar opazil, ko je zavohal dim in šel preverit dogajanje na terenu.

Vzrok požara še ni znan, ogled kraja dogodka pa opravlja ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Na Golteh je v preteklosti požar že zajel tamkajšnjo Mozirsko kočo, ki je zgorela do temeljev. Po požaru so pred dvema letoma kočo prenovili.