V Kanalu ob Soči močne padavine sprožile 19 plazov

Močni nalivi, ki so se v občini Kanal ob Soči začeli v ponedeljek, malo pred 4. uro zjutraj, so v občini povzročili veliko materialne škode, sporočajo na občini. Voda je poplavila en stanovanjski del objekta, pri enem je reka Soča spodjedla in odnesla brežino pod delavnico, poplavljenih pa je bilo tudi več kot 15 kletnih prostorov.

Da bi zajezili razmere, je civilna zaščita do danes opravila več kot 23 intervencij, med več kot približno 40 škodnimi primeri pa so poplavljeni objekti, plazovi, vdori in poškodbe cest.

Prioriteta je prevoznost cest

Med sanacijo so že prečrpali vso meteorno vodo in vzpostavili prevoznost na štirinajstih cestah, so dodali na občini. Ponovna vzpostavitev prevoznosti cest je za civilno zaščito trenutno tudi glavna prioriteta.

Med sanacijo so že prečrpali vso meteorno vodo in vzpostavili prevoznost na štirinajstih cestah, so dodali na občini. FOTO: Občina Kanal ob Soči

Štiri ceste pri tem še vedno ostajajo neprevozne (Lig–Vrhovlje, Rodež–Gorenje–Deskle, Zamedveje–Vrtače, Ajda–Sv. Peter), njihova sanacija pa je načrtovana za prihodnje dni.

Na Kanalskem vrhu je nastalo večje jezero, v katero je zapeljalo osebno vozilo. Voznik ni bil huje poškodovan, vozilo pa bodo izvlekli, ko bo voda upadla.

Na Kanalskem vrhu je nastalo večje jezero, v katero je zapeljalo osebno vozilo. FOTO: Občina Kanal ob Soči

Civilna zaščita do konca tedna pričakuje še kakšno prijavo škode, predvsem iz nenaseljenih objektov. Prebivalce občine pozivajo, naj nove nevarne dogodke (plazove, naplavine ...) sporočijo po telefonski številki 112.

Ogledi in predlog sanacije

V prihodnjih dneh bo civilna zaščita opravila tudi oglede in pripravila predlog sanacije, pri čemer se bo oblikovala komisija, ki bo popisala škodo na vseh lokacijah, pojasnjujejo na občini. Škodo si sicer že ogleduje podjetje Hidrotehnik, ki ima koncesijo za urejanje vodotokov na območju.

V prihodnjih dneh bo civilna zaščita opravila tudi oglede in pripravila predlog sanacije, pri čemer se bo oblikovala komisija, ki bo popisala škodo na vseh lokacijah. FOTO: Občina Kanal ob Soči

Nastalo škodo si je skupaj z državnim poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.