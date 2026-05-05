V kanalu v Benetkah utonil 25-letnik

V beneškem kanalu je zgodaj davi utonil 25-letni priseljenec iz Severne Afrike, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, ki je kot vir navedla karabinjerje. Domnevajo, da je v soseski San Polo v Benetkah zdrsnil v vodo ali vanjo padel, ko je izgubil ravnotežje.

Moški naj bi po padcu v vodo klical na pomoč. Na pomoč sta mu priskočila mlada Poljaka, ki sta ga skušala rešiti, a jima to ni uspelo, saj se je za njim izgubila vsaka sled, ko je potonil še bolj globoko.

Poljaka rešili s čolnom

Mimoidoči in turisti so po poročanju lokalnih medijev okoli 5.30 o dogajanju obvestili karabinjerje, ti pa so poslali potapljaško ekipo, ki je preiskala kanal in okoli 7. ure iz njega izvlekla truplo.

Pri prvem pregledu niso ugotovili znakov pretepanja ali nasilja, so sporočili karabinerji. Poljaka so pred tem iz vode rešili s čolnom, ki je plul mimo.

Utopljenega moškega, ki je bil oblečen, a ni imel dokumentov, so kasneje identificirali kot 25-letnika iz Severne Afrike, ki je verjetno zdrsnil v vodo ali padel, potem ko je izgubil ravnotežje. Natančen potek dogodka sedaj preiskujejo karabinjerji, ki imajo na voljo tudi posnetke bližnje nadzorne kamere.