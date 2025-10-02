V kleti na Goričkem odkrili mrtva moškega in žensko

V naselju Martinje na Goričkem so v kleti odkrili dve mrtvi osebi, moškega in žensko srednjih let, poroča portal Sobotainfo. Tragični dogodek so potrdli na Policijski upravi Murska Sobota, vzrok smrti pa še preiskujejo.

Kot neuradno navaja portal, so pokojna odkrili v vinski kleti, kar nakazuje, da sta morda umrla zaradi zastrupitve s plini. Med možnimi vzroki omenjajo ogljikov dioksid kot rezultat vrenja mošta ali pa ogljikov monoksid, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju goriv.