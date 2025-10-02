V kleti na Goričkem odkrili mrtva moškega in žensko

Neomejen dostop | že od 14,99€
V naselju Martinje na Goričkem so v kleti odkrili dve mrtvi osebi, moškega in žensko srednjih let, poroča portal Sobotainfo. Tragični dogodek so potrdli na Policijski upravi Murska Sobota, vzrok smrti pa še preiskujejo.
Kot neuradno navaja portal, so pokojna odkrili v vinski kleti, kar nakazuje, da sta morda umrla zaradi zastrupitve s plini. Med možnimi vzroki omenjajo ogljikov dioksid kot rezultat vrenja mošta ali pa ogljikov monoksid, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju goriv.
Če pride do zastrupitve z nevarnimi plini, kot je ogljikov dioksid, je treba zastrupljenega čim prej spraviti iz kletnih prostorov. Poskrbeti pa je treba tudi za lastno varnost: takoj odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih in s tem omogočimo dostop kisika v prostor.
Komentarji