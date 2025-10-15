V Kobaridu se je poškodovala jadralna padalka

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da so včeraj ob 15.44 prejeli obvestilo, da se je pri pristanku v neposredni bližini bencinskega servisa v Kobaridu poškodovala jadralna padalka. Nadaljnja raziskava je razkrila, da gre za 48-letno državljanko Nemčije, ki je okoli 15. ure vzletela s hriba Stol na Kobariškem.

V fazi pristajanja je storila več napak (letela je v smeri pihanja vetra, prenizko je izvedla obrat pred pristankom) in posledično izgubila nadzor ter se s padalom zaletela v krošnjo smreke in z desnim bokom zadela ob deblo drevesa pri tamkajšnjem bencinskem servisu.

Ob prihodu gasilcev PGD Kobarid na kraj je bila jadralna padalka v sedežu in je visela na drevesu ter tožila za bolečinami v predelu hrbta.

Domnevno hudo telesno poškodovano nemško državljanko so na kraju oskrbeli reševalci in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Glede na sedanja ugotovljena dejstva so policisti Policijske postaje Bovec tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.