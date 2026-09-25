V Kolpi utonilo pet oseb

Pet oseb se je danes utopilo v Kolpi pri kraju Severin na Kupi, potem ko je skupina približno dvajsetih migrantov poskušala prečkati reko in preiti v Slovenijo, poroča hrvaški portal Index.

Policist iz Delnic je skočil v Kolpo ter skupaj s kolegom in ob pomoči občanov rešil še pet oseb, vsi so tuji državljani.

Štirinajstim je uspelo priti v Slovenijo

Po doslej zbranih podatkih je bilo v skupini približno dvajset oseb. Štirinajstim je uspelo prečkati Kolpo in so po poročanju Indexa na območju Slovenije, pet oseb so rešili, pet pa se jih je po navedbah policije utopilo.

Policisti iz Delnic in Vrbovskega skupaj z gasilci, ki so se akciji pridružili pozneje, še naprej pregledujejo območje.

Poteka kriminalistična preiskava, s katero policija ugotavlja vse okoliščine tragedije.

Morebitne žrtve iščejo tudi na slovenski strani

Predstavnik Policijske uprave Novo mesto Marjan Štubljar je za Delo potrdil, da so jih hrvaški kolegi okoli 18. ure obvestili o utopitvah. Steklo je iskanje morebitnih žrtev tudi na naši strani meje oziroma reke, tudi z droni, a jih zaenkrat niso odkrili. Aktivnosti bodo potekale naprej, nadzor bo ostal čez noč, širše iskanje morebitnih utopljencev pa se bo nadaljevalo zjutraj, ko bo znova svetlo. V teku je tudi iskanje preživelih migrantov.

Največji problem pri tovrstnih tragedijah so tihotapci, ki migrante iz držav, kjer niso vajeni rek, vodijo na točke, kjer so reke nevarne, je še poudaril Štubljar. Ni jim za humanost, le za denar.