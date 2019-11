V turistični agenciji v Kopru so danes po pošti dobili kuverto, v kateri je bil bel prah. Takoj so obvestili policijo, ta pa je zavarovala območje, sedem oseb so poslali v karanteno, postopke pa nadaljujejo po protokolu, določenem za takšne primere, so nam sporočili s Policijske uprave Koper. Del protokola je tudi ugotavljanje, za katero snov gre.



Zaradi zavarovanja kraja je zaprt del Pristaniške ceste v Kopru v bližini krožišča.