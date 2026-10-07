V Kopru naj bi učiteljica udarila učenca, kaj sledi?

Na eni izmed osnovnih šol v Kopru naj bi domnevno prišlo do neprimernega oziroma nasilnega ravnanja učiteljice med podaljšanim bivanjem, poroča portal Regional Obala.

Na njegovo uredništvo se je obrnila mati otroka. Po njenih navedbah ji je otrok po vrnitvi iz šole 2. oktobra povedal, da naj bi ga učiteljica po sporu z drugim otrokom potisnila ob steno in s pestjo udarila v predel prsnega koša.

Mati se je odločila za prijavo policiji, naslednji dan so otroka pregledali tudi v urgentnem centru. Iz policijskega zapisnika – mati je dokumentacijo posredovala uredništvu – je razvidno, da je mati 2. oktobra ob 16.30 na Policijski postaji (PP) Koper podala ustno ovadbo oziroma predlog za pregon. Policistom je opisala, kaj ji je otrok povedal po prihodu iz šole.

Starša sta obvestila tudi vodstvo šole.

Portal še navaja, da pri kliničnem pregledu otroka zdravnik ni ugotovil zunanjih znakov poškodbe prsnega koša. Je pa zapisal, da je bila ob pritisku prisotna bolečina v predelu prsnice. Diagnoza: udarnina prsnega koša. Za rentgensko slikanje se niso odločili.

Mati poudarja, da se je na medije obrnila predvsem zato, ker želi, da se okoliščine dogodka razjasnijo in preverijo. Vodstvo šole dogodka ni želelo komentirati.