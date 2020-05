V koritih Soče nadaljujejo iskanje poljskega študenta

Bovec - Od sedme ure pripadniki policije, gorske policijske enote, gorskih reševalcev in gasilcev nadaljujejo iskanje pogrešanega 23-letnega poljskega študenta, ki je v soboto padel v reko Sočo.



Iskanje so sicer v soboto okrog 22. ure prekinili zaradi teme, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Na terenu ob Soči je trenutno prek 20 pripadnikov različnih reševalnih služb in policije, je pojasnil.



Poljak je v skupini še petih prijateljev različnih narodnosti odšel iz kampa Korita v kraju Soča proti Lepeni. Okrog 17. ure so se ustavili ob Velikih koritih v reki Soči, kjer mu je zdrsnilo in je omahnil v reko.