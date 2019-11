V Kranju gorela hiša

Danes ponoči je na območju Kranja zagorel in delno pogorel stanovanjski objekt. Stanovalec hiše je po prvih podatkih utrpel lažje opekline, pomoč so mu ponudili še zaradi vdihavanja dima, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Med intervencijo so evakuirali stanovalce iz dveh sosednjih objektov, vendar so se že lahko vrnili v svoje domove. Požar je bil omejen na eno hišo, pogasili so ga gasilci. Policisti so po intervenciji zavarovali kraj požara.



Okoliščine kažejo, da je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše, ogenj pa se je od tam razširil še na neketere druge prostore v hiši in ostrešje. Objekt je delno pogorel. V hiši je bil takrat samo en stanovalec. Nastalo je za nekaj deset tisoč eVrov materialne škode. Tuja krivda je izključena, so še dodali na PU Kranj.