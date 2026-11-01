V Kranju sinoči izbruhnil spor in pretep med tremi moškimi

S kranjske policijske uprave so sporočili, da so bili včeraj okoli 3.25 obveščeni o sporu med več osebami na območju Kranja. Po prihodu policistov na kraj sicer samih kršitev ni bilo več, udeležnci pa so še bili na kraju dogajanja.

Po podatkih policije so se sprili in pretepli trije moški, v samem pretepu pa so uporabili tudi oster predmet.

Po doslej znanih podatkih naj bi bile vse tri osebe lahko telesno poškodovane. Po nudeni zdravniški pomoči na kraju so eno osebo odpeljali v UKC Ljubljana, drugi dve pa sta sami odšli na pregled v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir.

Kranjski policisti ob tem opozarjajo, da je vsako nasilno dejanje, tako na javnem kraju kot zasebnem prostoru nedopustno in ga policija ne tolerira. Zoper vsakega kršitelja pa bo, kot so zapisali, ustrezno ukrepala. »Zagotovimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja«.