V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis

Na enem od bencinskih servisov v Kranju sta v četrtek okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, pozivajo, da jim to sporočijo, so zapisali na Policijski upravi (PU) Kranj.

Rop bencinskega servisa se je zgodil na enem od bencinskih servisov na Cesti Staneta Žagarja v Kranju. Za zdaj sicer še ni znano, ali sta bili pištoli, s katerima sta si storilca prilastila nekaj bankovcev, pravi ali imitaciji. V dogodku ni bil nihče poškodovan. S kraja sta pobegnila s kolesom in e-skirojem.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah. Vsi, ki bi o ropu karkoli vedeli, lahko to policiji sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Kranj 04 233 64 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so zapisali na PU Kranj.

Nekaj po 23. uri so policisti obravnavali tudi vlom v prodajalno na območju občine Tržič, od koder si je po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, storilec prilastil večjo količino parfumov in s tem podjetje oškodoval za več deset tisoč evrov. Pri tem je nastala tudi premoženjska škoda na objektu, so dodali na PU Kranj. Policisti zbirajo obvestila o obeh dejanjih in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.